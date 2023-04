Auch Ryanair nimmt Stellung Neuanfang am Hahn: Trierer Unternehmer Adrian will Millionen investieren (Fotos)

Es soll wieder aufwärtsgehen mit dem Hahn. Das sagte der neue Eigentümer des Flughafens, der Trierer Unternehmer Peter Adrian am Donnerstagnachmittag bei einer Pressekonferenz. Adrian hatte mit seinem Unternehmen Triwo im erneuten Bieterverfahren den Zuschlag für den Hahn erhalten. Ab 1. Mai will er das Ruder im Hunsrück übernehmen. Es wurden dafür eigens drei Gesellschaften von der Triwo gegründet. Die neue Betreibergesellschaft ist einziger Eigentümer des Hahn. Das Land Hessen, das bislang 17,5 Prozent Anteile hielt, wird nicht mehr an dem Flughafen beteiligt sein. Daher wird der Airport künftig nur Hahn und nicht mehr Frankfurt-Hahn heißen.