Flugverkehr : Hängepartie Flughafen Hahn: Der Käufer überweist das Geld nicht

Lautzenhausen Der Flughafen Hahn scheint sich zum Ladenhüter zu entwickeln. Nachdem der Verkauf an das eigens gegründete Unternehmen Swift Conjoy offenkundig gescheitert ist, gibt es noch immer keinen neuen Käufer. Interessiert ist nun wohl auch ein russischer Pharma-Unternehmer.

Der Verkauf des Flughafens Hahn verzögert sich weiterhin. Zwar ist das eigens gegründete Unternehmen Swift Conjoy formal gesehen Käufer des Airports, weil im Juli vergangenen Jahres ein Kaufvertrag mit dem Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner unterzeichnet wurde. Allerdings ist die in dem Vertrag geforderte Kaufsumme noch immer nicht überwiesen worden.

Damit geht die Hängepartie, die mit dem im Oktober 2021 eröffneten Insolvenzverfahren begonnen hat, für die über 400 Mitarbeiter des Flughafens weiter. „Ärgerlich“ nennt Plathner erneut in einem Statement die „Verzögerung“ im Verkaufsprozess. Ähnlich hatte sich der erfahrene Insolvenzverwalter bereits im vergangenen Jahr geäußert, als deutlich wurde, dass sich der Vollzug des Kaufvertrages in die Länge ziehen wird.

Auch wenn Plathner es nicht offiziell bestätigen will: Es gilt längst als sicher, dass der Verkauf des Hahn an Swift Conjoy gescheitert ist. Warum das Unternehmen, hinter dem hauptsächlich der Frankfurter Bauprojektentwickler Swift Holding steht, das Geld nicht überweist, ist weiterhin unklar. Branchenkenner vermuten, dass die Käufer nach der Vertragsunterzeichnung festgestellt haben, dass die notwendigen Investitionen auf dem Hahn so groß sind, dass sie das nötige Geld nicht aufbringen können.