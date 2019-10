15. September 2006: Eine F-16 kracht bei der Frohnertkapelle in der Nähe von Oberkail (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in den Boden. Der Pilot rettet sich mit dem Schleudersitz. TV-Recherchen ergeben, dass es sich um einen „kontrollierten Absturz“ handelte, entsprechend den Notfall-Vorschriften für Kampfjet-Piloten. Die Bevölkerung ist stinksauer, dass der vorgesehene „Ausstiegspunkt“ in der Nähe ihrer Gemeinde liegt.