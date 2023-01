Ahrtal : Nach Flutkatastrophe: Gesamte Opposition fordert Rücktritt des Trierer ADD-Präsidenten

Meterhoch türmen sich wenige Tage nach der Flutkatastrophe Wohnwagen, Gastanks, Bäume und Schrott an einer Brücke über die Ahr in Altenahr-Kreuzberg. Kritiker sagen, die ADD sei mit dem Krisenmanagement völlig überfordert gewesen. Foto: dpa/Boris Roessler

Mainz Nach neuen Erkenntnissen im Untersuchungsausschuss zur Flut fordert nun die gesamte Opposition den Rücktritt des Trierer ADD-Präsidenten Thomas Linnertz. Für Aufregung sorgt aktuell der Urlaub seiner Stellvertreterin kurz nach der Katastrophe. Einen Wechsel soll es indes an der Spitze des ADD-Katastrophenschutzreferates geben.

Wegen des Verhaltens während der Flut sowie dem Krisenmanagement nach der Katastrophe steht die Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in der Kritik. Am Freitag haben sich Mitarbeiter und Chefetage der ADD vor dem Mainzer Untersuchungsausschuss verteidigt. Doch die Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag fordert mittlerweile geschlossen Konsequenzen.

Für neue Aufregung sorgte am Freitag, dass die mittlerweile ehemalige Vize-Präsidentin der ADD, Begoña Hermann, kurz nach der Flut im Urlaub war. Die ADD hatte zwei Tage nach der Katastrophe die Einsatzleitung im Ahrtal übernommen und war fortan verantwortlich für das Krisenmanagement. Hermann soll Linnertz vor allem am Wochenende als Einsatzleiter vertreten haben, flog allerdings nicht einmal zwei Wochen nach der Flut in den Urlaub. Sie sei vom 5. Juli bis 17. Juli sowie vom 31. Juli bis zum 13 August „in längerfristig geplanten und genehmigten Urlauben“ gewesen, erklärte die ADD am Montag auf TV-Anfrage. Vor dem Ausschuss selbst hatte sich Hermann nicht an die Länge und Daten ihres Urlaubs erinnern könnte, erwähnte zunächst auch nur den Urlaub während der Flut.

Grundsätzlich habe die Einsatzleitung dauerhaft beim ADD-Präsidenten gelegen – entsprechend sei die Erreichbarkeit jederzeit gewährleistet gewesen, schreibt die ADD. „Auch an den wenigen Tagen, an denen der Präsident nicht selbst vor Ort war, stand er in ständigem Kontakt mit den Stäben im Ahrtal“ – bei Bedarf hätte er auch kurzfristig erscheinen können.

Freie Wähler und CDU fordern Rücktritt von Linnertz

„Dass die damalige Vizepräsidentin Begoña Hermann so kurz nach Übernahme der Einsatzleitung in den Tagen der schlimmsten Naturkatastrophe, die Rheinland-Pfalz bisher erleben musste, in den Urlaub fliegt, ist nicht nur unverständlich, sondern auch unverantwortlich“, sagte Freie-Wähler-Obmann Stephan Wefelscheid am Montag. Die Freien Wähler fordern schon seit Monaten den Rücktritt von Linnertz, der diesen Urlaub genehmigt hatte.

Auch die CDU erneuerte am Freitag noch einmal ihre Forderung. Die Vernehmung der ADD-Zeugen hätten den Eindruck vom Krisenmanagement bestätigt. „Die ADD war weder planerisch noch personell, noch strukturell auf eine Situation vorbereitet, in der man die Einsatzleitung innehatte“, sagte CDU-Obmann Dirk Herber. Die Katastrophenbewältigung sei nicht an den Mitarbeitern, sondern ganz oben gescheitert. „Ministerpräsidentin Malu Dreyer muss dringend handeln“, so Herber.

Auch AfD äußert Rücktrittsforderungen

Erstmals äußerte am Montag auch die AfD-Fraktion Rücktrittsforderungen. „So war es dem falschen Krisenmanagement der ADD geschuldet, dass Helfer am Nürburgring tagelange gewartet haben, ohne zum Einsatz zu kommen“, sagte Obmann Michael Frisch. „Auch der vom Präsidenten genehmigte Urlaub der Vizepräsidentin mitten in der heißen Phase der Katastrophenbewältigung war ein unverzeihlicher Fehler.“

Weniger glaubwürdig erscheint indes die Verteidigungslinie der ADD angesichts Hermanns Äußerungen bei einer Veranstaltung im vergangenen September. Laut Kölner Stadtanzeiger hatte die ehemalige Vizepräsidentin bei einer Fachtagung im nordrhein-westfälischen Bensberg selbst von einer eine totalen Überforderung des Beamtenapparates gesprochen. Hermann äußerte laut Stadtanzeiger auch Kritik am Untersuchungsausschuss, der eine gewisse Aufarbeitung verhindere.