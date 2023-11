Widerspruch abgeschmettert Fluthilfe zu Unrecht kassiert? Trierer Gericht entscheidet: Eifeler Traditionsunternehmen muss Geld zurückzahlen

Jünkerath · Weil durch die Flut im Sommer 2021 ein Millionenschaden in der Gießerei in Jünkerath entstand, beantragte das Unternehmen staatliche Hilfe. Doch die zuständige Behörde entschied, das bereits bezahlte Geld muss zurückgezahlt werden. Nun hat das Verwaltungsgericht in Trier entschieden.

13.11.2023 , 09:26 Uhr

Mehr als 300 Jahre wurde in der Gießerei in Jünkerath produziert. Foto: Insolvenzverwalter Foto: TV/Insolvenzverwalter

Der Schaden war enorm. Die Flut im Sommer 2021 zerstörte große Teile der Gießerei Vulcast in Jünkerath (Vulkaneinfel). Auf über eine Million Euro wurde der Schaden damals geschätzt.