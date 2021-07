Unwetter : Flutkatastrophe: Bundeswehr in der Region im Einsatz

Trier Die Bundeswehr ist auch in der Region im Einsatz, um Rettungskräfte bei der Flutkatastrophe zu unterstützen. Soldaten halfen unter anderem bei der Evakuierung des Krankenhauses in Trier-Ehrang. Alle Patienten wurden aus der Klinik verlegt.

Zwei Sanitätsfahrzeuge der Bundeswehr kämpfen sich durch die überflutete Straße in Kordel (Trier-Saarburg). Das Wasser steht bis zu den Führerhäusern der Amphibien-Fahrzeuge. Soldaten haben in dem Ort an der Kyll geholfen, Menschen aus der Gefahrenzone zu retten. Unter anderem wurde dort ein Altenheim evakuiert.

Trier-Ehrang: Hochwasser sorgte in Klinik für Explosionsgefahr

Das Bundesverteidigungsministerium teilte mit, dass die Bundeswehr in den vom Hochwasser betroffenen Regionen mit schwerem Gerät, unter anderem mit Bergepanzern, im Einsatz ist. In Daun helfen 70 Soldaten, dort sind vier Krankentransportwagen der Bundeswehr im Einsatz, in Kordel waren es drei, dieser geländegängigen Unimogs. Im Eifelkreis waren fünf Krankenwagen der Bundeswehr im Einsatz. Die Bundeswehr helfe schnell und unkompliziert, twitterte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Fast 500 Soldaten seien in den Katastrophengebieten im Einsatz, teilte die Bundeswehr mit.