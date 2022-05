Streit um Zuständigkeit : Gutachten zur Flutkatastrophe: War das Land doch für die Einsatzleitung verantwortlich?

Mainz Ein Gutachten im Untersuchungsausschuss widerspricht der bisherigen Darstellung des rheinland-pfälzischen Innenministers, wonach das Land während der Flutkatastrophe nicht für die Einsatzleitung zuständig war. Die CDU fordert Innenminister Roger Lewentz (SPD) zu einer Stellungnahme auf.

Ein Rechtsgutachten des Heidelberger Jura-Professors Bernd Grzeszick legt nahe, dass das Land in der Flutnacht für die Einsatzleitung zuständig gewesen sein könnte. Bislang hatte das für den Katastrophenschutz zuständige rheinland-pfälzische Innenministerium immer argumentiert, die Einsatzleitung habe beim Kreis Ahrweiler gelegen. Das gehe zum einen aus dem rheinland-pfälzischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz hervor, zum anderen hätten die Behörden des Landes gar nicht über genügend Kenntnis zur Einschätzung der Lage in den Orten verfügt, so das Innenministerium bisher. Eine Bitte zur Übernahme der Einsatzleitung habe es vom Landkreis Ahrweiler zudem erst zwei Tage nach der Katastrophe gegeben.