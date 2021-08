Flutkatastrophe : Sechs Wochen nach der Flut: Noch immer stehen Schäden nicht fest

Trier/Berlin Allein im Eifelkreis sind fast 6000 Wohnungen zerstört. Zahlreiche Straßen sind weiterhin nicht passierbar. Bund und Länder wollen Betroffene mit 30 Milliarden Euro unterstützen.

Sechs Wochen nach der Flutkatastrophe steht noch immer nicht fest, wie groß die Schäden in der Region tatsächlich sind. Besonders betroffen waren Teile der Eifel, viele Orte an der Sauer und der Kyll, vor allem Kordel (Trier-Saarburg) und der Trierer Stadtteil Ehrang. Dort waren 690 Häuser von der Flut betroffen. Noch ist unklar, wie viele davon noch bewohnbar sind oder abgerissen werden müssen. Wie groß die Schäden in Ehrang sind, steht noch nicht fest. Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm kann der Gesamtschaden an den fast 6000 betroffenen privaten Häusern und Wohnungen noch nicht beziffert werden. Die Flut hat auch zahlreiche öffentliche Gebäude und Straßen zerstört. Im Eifelkreis geht man davon aus, dass allein diese Schäden mit mindestens 54 Millionen zu Buche schlagen werden. Der Vulkaneifelkreis schätzt kommunale Schäden auf 12,7 Millionen Euro.

Der für die Landes- und Bundesstraßen in Rheinland-Pfalz zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) geht momentan davon aus, dass durch die Flut Schäden in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro angerichtet worden sind. Auch in der Region sind noch zahlreiche Straßen nach Unterspülung oder weil Brücken fortgerissen wurden, gesperrt. Etwa die L 10 bei Leimbach (Eifelkreis Bitburg-Prüm), die L 39 zwischen Speicher und Röhl (Eifelkreis), die K 77 zwischen Salm und Birresborn (Vulkaneifel) oder die L 43 zwischen Butzweiler und Kordel (Trier-Saarburg).

Allein die Kosten für Sanierung der zum großen Teil zerstörte Bahnverbindung zwischen Trier-Ehrang und Gerolstein dürfte mehrere hundert Millionen Euro kosten. Der Eifeler CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder spricht sich dafür aus, dass die Sanierung der Bahnstrecke dafür genutzt werden soll, um diese durchgängig zu elektrifizieren. Das Aufbauhilfegesetz, über das der Bundestag gestern in erster Lesung beraten hat, sehe vor, dass die Elektrifizierung von Bahnstrecken, an denen nach einer Naturkatastrophe Schäden beseitigt werden müssen, schneller umgesetzt werden könne, sagte Schnieder.