Bei einem Ford Logo am Werk Saarlouis blättert die Farbe ab. Bei einem zukunftsweisenden Investitionspaket in die Elektromobilität hat sich der US-Autobauer Ford gegen sein Werk in Saarlouis entschieden. Stattdessen soll eine Elektroauto-Plattform in dem Werk im spanischen Valencia entstehen. Foto: dpa/Oliver Dietze