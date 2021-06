Gastronomie : Gastro-Chef fordert: Weg mit den Masken in der Gastronomie, in Bars und Clubs

Mitarbeiter und Gäste in Restaurants sollen keine Masken mehr tragen müssen. Das fordert der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gastättenverbandes. Foto: dpa Foto: dpa/Olivier Matthys

Trier Der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Gereon Haumann, fordert, dass sofort alle Gastronomiebetriebe, also auch Clubs, Bars und Diskotheken geöffnet werden. Und zwar für Gäste, die geimpft, getestet oder genesen sind. Außerdem will er die Maskenpflicht in Restaurants und Kneipen kippen.