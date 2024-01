Bier-Werbung Shitstorm im Netz gegen Bitburger: Werbung mit Schwangerer für 0,0%-Bier

Gut gedacht ist nicht immer gut gemacht. Das muss nun die Bitburger Brauerei erleben. Sie hat in den Sozialen Medien zur Gesundheitskampagne „Dry January“ und dem Verzicht auf Alkohol mit einer Schwangeren unter dem Motto „Getestet von Müttern. Gebraut für euch alle“ für ihr alkoholfreies Bier 0,0% geworben. Eine werdende Mutter sitzt dabei auf einem Sofa, den nackten Babybauch in die Kamera gestreckt, eine Flasche Bitburger 0,0% zum Trinken an den Mund gesetzt.