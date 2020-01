Kostenpflichtiger Inhalt: Umwelt : Frankreich schaltet 14 Reaktoren ab, aber Cattenom bleibt am Netz

Das störanfällige Atomkraftwerk Cattenom in Frankreich bleibt wohl noch langfristig am Netz. Foto: dpa/Christophe Karaba

Cattenom Energiewende: Frankreich reduziert Zahl der Atommeiler und setzt auf Windräder.

Frankreich will den Anteil der Atomkraft an der Stromerzeugung von derzeit 70 auf 50 Prozent reduzieren. Dazu soll die Zahl der Kernkraftwerke verringert werden. Derzeit sind 58 Anlagen im Nachbarland noch in Betrieb. Bis 2035 sollen 14 Reaktoren verteilt auf sieben Anlagen vom Netz gehen. Das geht aus Plänen der französischen Regierung hervor.

Das Kernkraftwerk Cattenom steht allerdings nicht auf der Liste der Anlagen, die abgeschaltet werden sollen. Damit scheint sich zu bestätigen, dass Cattenom – wie vom französischen Energiekonzern EDF als Betreiber vorgesehen – über die ursprünglich geplante Laufzeit von 40 Jahren am Netz bleiben wird. Der erste der vier Blöcke an der lothringischen Obermosel ist 1986 in Betrieb gegangen.

Ausdrücklich genannt werden in dem in der vergangenen Woche vorgestellten Papier zur Reform der Energieerzeugung die Anlagen in Gravelines, Dampierre, Chinon, Bugey, Blayais, Tricastin und Cruas. Dort sollen jeweils zwei Reaktoren abgeschaltet werden. Es handelt sich um ältere Anlagen mit einer Gesamtleistung von 900 Megawatt. Unabhängig davon laufen im elsässischen Fessenheim bereits die Vorbereitungen, das dortige Atomkraftwerk abzuschalten.

Block 1 des ältesten noch laufenden Kernkraftwerks soll am 22. Februar vom Netz gehen, Block 2 am 30. Juni. Dieser Beschluss wurde unabhängig von der nun bekanntgegebenen Energieplanung gefasst. Zudem sollen bis 2021 alle Kohlekraftwerke geschlossen werden. Die französische Regierung will den Wegfall des Anteils an Atom- und Kohlestrom durch einen stärkeren Ausbau von Windrädern vor allem auf dem Meer und Biogas-Anlagen ausgleichen.