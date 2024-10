Wefelscheid legt Amt nieder Nächster Knall bei den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz: Landesvorsitzender schmeißt hin

Der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, hat am Dienstag seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Er werde sein Amt zum Ende des Jahres niederlegen, schreibt der Koblenzer in einem Brief an die Mitglieder, der unserer Redaktion vorliegt. Der Landesparteitag am vergangenen Samstag in Kordel habe gezeigt, „dass neue Ausrichtungen das Bild der Partei prägen“.