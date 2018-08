Freies Internet für Fahrgäste in Regionalzügen (Video)

Bahnfahrer können künftig entlang der Mosel kostenlos surfen. Von Bernd Wientjes

In Fernverkehrszügen ist es längst Standard: Dort können Bahnfahrer kostenlos auf ihren Smartphones oder Computern im Internet surfen. Nun ist das auch in den Regionalexpresszügen möglich, die stündlich von Koblenz über Trier und Saarbrücken nach Mannheim und zurück fahren. Gestern fiel dazu der offizielle Startschuss in Trier.

Zumindest in einigen Regionalzügen gibt es ab sofort W-Lan-Zugänge. 14 der insgesamt 28 in ganz Rheinland-Pfalz fahrenden Südwestexpress(Süwex)-Züge sind bereits umgerüstet, bis Ende Februar sollen auch die restlichen Fahrzeuge mit drahtlosem Internetzugang ausgestattet sein. Damit erfülle man „den Anspruch des ländlichen Raums auf modernes Leben“, meinte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht (FDP) gestern im Bahn-Betriebswerk in Trier. Fünf Millionen Euro lassen sich die Länder, in denen der Süwex fährt – also Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Hessen – und die Deutsche Bahn die Umrüstung der Züge kosten. Rheinland-Pfalz beteiligt sich daran laut Becht mit einmalig 411 000 Euro und 177 000 Euro jährlich für die laufenden Kosten. „Das Geld haben wir gerne ausgegeben“, sagte Becht.

In allen Süwex-Zügen, die außen an einem Fenster mit dem W-Lan-Symbol gekennzeichnet sind, können die Fahrgäste ab sofort kostenlos, ohne sich mit Name und Adresse zu registrieren, auf ihren Geräten ins Internet gehen. Nach Auskunft von Jan Nösinger, IT-Experte bei der Bahntochter DB Regio, sei das per Mobilfunk übertragene Signal stark genug, damit selbst in einem voll besetzten Zug alle Mitfahrer schnell genug surfen könnten. Auch sei die Abdeckung entlang der meisten vom Süwex gefahre­nen Strecken so gut, dass die Surfgeschwindigkeit fast überall gleichbleibend sei, mit Ausnahme von längeren Tunneln, etwa dem Kaiser-Wilhelm-Tunnel bei Cochem. Keine Bedenken gebe es auch in Sachen Sicherheit. Es bestehe keine Gefahr, dass Hacker die privaten Daten von Bahnkunden abgreifen könnten, sagte Nösinger.

Das freie W-Lan ist bislang nur in einigen der deutschen Süwex-Züge verfügbar. Die Züge, die aus Luxemburg in Trier an die nach Koblenz angekoppelt werden, sind noch nicht umgerüstet. Ziel sei es, auch alle anderen Regionalzüge mit freien Internetzugängen auszustatten, sagt Peter Rumpf von DB Regio.