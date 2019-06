Trier : Holy Shit!

Trier Das hervorragende Zusammenspiel von Schauspielensemble, Maske und Ausstatter am Theater Trier beim Freiluftmusical „Monty Python’s Spamalot“ reißt die Premierenzuschauer von den Sitzen. Ein Feuerwerk aus famosem Gesang, schwarzem Humor und farbenprächtigen Kostümen.

„Der schwarze Ritter ist unbesiegbar!“ Auch noch dann, wenn er arm- und beinlos von der Bühne gerollt wird. Viele Zuschauer des Musicals „Monty Python’s Spamalot“ von John du Prez und Eric Idle (Deutsch: Daniel Große Boymann) dürften sich vorab gefragt haben, wie die Szene aus dem Film „Die Ritter der Kokosnuss“ live darstellbar ist: mit einem kreativen, innovativen, aber auch geschickten Team auf und hinter der Bühne. Nur so viel zum Trick: Abgehackte Gliedmaßen und fließendes Blut gibt’s auch in der Musicalfassung zuhauf.

Überhaupt ist sie sehr nah am Film. Dem Publikum begegnen nicht nur die Ritter vom Ni, Bruder Maynard und lebendige Tote, sondern auch das weiße Killerkaninchen, das einem armen Ritter den Kopf abbeißt – für zart besaitete Zuschauer nicht der einzige unschöne Anblick. Auch darf man das Stück nicht auf die Genderwaage legen – nicht nur, weil alle neun männlichen Kollegen des Schauspielensembles mitwirken, mit Stephanie Theiß aber nur eine Frau (plus vier Tänzerinnen und zwei Tänzer).

Macht nix, denn das Musical ist mindestens so schräg und makaber wie der Film. Und wer auf blanken Blödsinn und britischen Humor steht, wird es lieben. Vor allem, weil ein vielseitig begabtes Ensemble auftritt – das Stück kommt komplett ohne Gäste aus. Aber nicht ohne Anspielungen auf andere Musicals – allen voran „Der Mann von La Mancha“, denn König Artus (Gideon Rapp) und sein Knappe Patsy (Michael Hiller) erinnern stark an Don Quijote und Sancho Pansa, nur dass sie gleich auf Rosinante verzichten und sie durch Kokosnüsse ersetzen. Aber es zitiert auch die „West Side Story“ oder den „Weißen Hai“ sowie andere Filme der Monty Python’s. Etwa mit dem Song „Always Look on the Bright Side of Life“ („Das Leben des Brian“) – übrigens der einzige Ohrwurm.