Freizeit : Was treibt ihr denn so?

Ab wann ist eine Freizeitbeschäftigung ein Hobby? Soll es ganz zwecklos nur Freude bereiten? Oder sollte es auch zumindest gesundheitsfördernd sein? Was ist mit Musik? Die Auswahl ist groß, die Ansichten dazu auch. Foto: Getty Images/iStockphoto/dorian2013

Trier Gärtnern, Joggen, Yoga: Während der Corona-Pandemie sind Freizeitbe- schäftigungen ein noch größeres Thema geworden. Aber ist alles, was wir in unserer freien Zeit tun, auch unser Hobby?

Damit es gleich raus ist: Ich habe kein Hobby. Das dachte ich zumindest, bis zur Recherche für diesen Text. Seither bin ich mir gar nicht mehr so sicher.

Aber der Reihe nach. Die Nachrichtensprecherin Judith Rakers zum Beispiel ist eine sich selbst versorgende Nutzgärtnerin und hat ein Buch darüber geschrieben. Tom Hanks sammelt alte Schreibmaschinen. Dieses Interesse hätte man von dem erfolgreichen US-Schauspieler zwar nicht unbedingt erwartet, aber es verschlägt einem auch nicht die Sprache.

EXTRA Fünf Freizeit-Tipps für das Frühjahr: 1. Gärtnern in der Stadt: Wer sich in Trier für die Natur in der Stadt interessiert, ist auf dem Portal der Stadt und dem Amt StadtGrün richtig. Dort findet sich eine Übersicht über Parks und Grünflächen, wer möchte, kann eine Baum- oder Beetpatenschaft übernehmen – oder einfach auf seiner Fensterbank einen Topf mit blühenden Pflanzen für Insekten aufstellen. www.trier.de 2. Plastik vermeiden: Die Pandemie hinterlässt einen unvorstellbar großen Berg an Plastik-Müll weltweit – alleine alle Schnelltests, Masken, Einmalhandschuhe und -kittel zusammengenommen. Deshalb, so sagte mir eine junge Frau, versuche sie, zuhause jetzt auf Plastik zu verzichten. Ein kleiner Tropfen auf einen sehr heißen Stein, aber einen Versuch wert. 3. Aufsammeln statt sammeln: Spazierengehen gehört für viele Deutsche zu den beliebten Freizeitbeschäftigungen: Ich habe mir schon so oft vorgenommen, eine (Plastik-)Tüte und Handschuhe dabei zu haben, um den Müll, der überall liegt, einzusammeln und daheim zu entsorgen. Mal sehen. 4. Shoppen, aber bitte lokal: Für alle Hobby-Shopper: Ich werde nicht müde daran zu erinnern, lokal einzukaufen und die inhabergeführten Geschäfte zu unterstützen. Es zahlt sich langfristig aus. 5. In die Weite schauen: Wer gestresst ist, sollte sich Pausen gönnen und die Seele baumeln lassen. Einfach auf eine Bank in die bald (hoffentlich wohl dosiert) scheinende Sonne setzen und in die Weite schauen. Das tut den gestressten Augen gut und geht sogar als Hobby durch.

Besondere Dinge anzuhäufen, gilt als Hobby. Darunter fällt auch die Modelleisenbahn in Horst Seehofers Keller, über die schon lange vor der Corona-Pandemie zu lesen war. Es lebe das Klischee, von dem, was erwachsene Männer jenseits des Jobs gerne tun.

In den vergangenen zwei Jahren war viel darüber zu lesen und zu hören, was Menschen alles für sich entdeckt haben, um ihrer entstandenen Langeweile oder freien Zeit während der Pandemie zu begegnen. Wohnungen wurden auf Vordermann gebracht und Klaviere sollen sich gut verkauft haben. Endlich genügend Zeit, an den Unterricht von früher anzuknüpfen?

Ich habe das aufmerksam verfolgt und mich eher gewundert. Denn ich langweile mich nicht, lese gerne Bücher und natürlich Artikel, blättere in Mode-Magazinen. Dann gibt es ja auch noch das Fernsehen und das Internet, ich schaue Filme und höre bisweilen einen Podcast. Natürlich kommt dazu noch kochen, spazierengehen und dies und das.

Wie der Freizeit-Monitor der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von 2021 zeigt, bin ich damit nicht alleine. Ganz oben in der Liste der häufigsten Freizeitaktivitäten stehen bei den Befragten die Nutzung des Internets und des Fernsehens. Andere hängen ihren Gedanken nach, schlafen aus oder trinken Kaffee. In einer Befragung nach den beliebtesten Hobbys und Freizeitaktivitäten folgen nach der Gartenarbeit das Shoppen und Fotografieren, zum Essen ausgehen und Rätsel lösen. Leudde! Tun wir das meiste nicht alle früher oder später? Also was macht ein Hobby aus?

Ich frage einen Kollegen. „Ich laufe, aber das ist kein Hobby für mich“, entgegnet er grübelnd. Er laufe nur, wenn er meint, Zeit dazu zu haben, und er gehe gerne zu Spielen der Trierer Basketballer. „Aber ich würde das nicht als Hobby bezeichnen, höchstens, wenn ich selbst Basketball spielen würde“, sagt er.

Ich bin nicht alleine mit meiner persönlichen Definition, nach der ein Hobby regelmäßig und aktiv betrieben werden und sich von unvermeidbaren, alltäglichen Beschäftigungen, vielleicht durch besonderes Können, unterscheiden sollte. Weil wir alle Selfies machen, sind wir noch lange keine Hobby-Fotografen. Unterliegen wir beide da einem unbewusst vorhandenen Leistungsdenken?

INFO Definition: Hobby „Ein Hobby (Plural Hobbys) ist eine Freizeitbeschäftigung, die der Ausübende freiwillig und regelmäßig zum eigenen Vergnügen oder der Entspannung betreibt. Es trägt zum eigenen Selbstbild bei und stellt einen Teil seiner Identität dar. Ein Hobby wird per Definition nicht professionell ausgeübt und grenzt sich damit gegen eine berufliche Beschäftigung ab, der Betreiber eines Hobbys ist in diesem grundsätzlich Laie, manchmal ein sehr fähiger Laie. Das Wort „Hobby“ ist vom englischen hobby horse abgeleitet, das mit Steckenpferd – in beiden Bedeutungen – übersetzt wird. Das hölzerne Steckenpferd trägt seinen Reiter nirgendwohin, weil es in den Händen gehalten wird, entsprechend erwirtschaftet das Hobby kein Einkommen und ist kein Beruf.“ (Quelle: Wikipedia)

Wir sind offenbar nicht die einzigen. Viele Freizeitfahrradfahrer ruhen nicht eher bis ihr Tacho mörderisch viele Kilometer anzeigt. Sie fahren mit ihren ebenso versessenen Freunden samstags oder im gemeinsamen Urlaub, solange Glieder, Muskeln oder ein anderer Körperteil mitmachen.

Schneller, höher weiter … geht es nach 17 Uhr einfach weiter? Arbeitspsychologen haben in einer großen, langangelegten Studie festgestellt, dass mehr Freizeitaktivitäten zufriedener machten und eine sehr abwechslungsreiche Freizeit besonders „glücksverheißend“ sei. Den Unternehmen wird mehr Freizeitfreundlichkeit empfohlen, um zufriedene und damit leistungsfähigere Mitarbeiter zu haben – online zu lesen bei „Wirtschaftspsychologie aktuell“. Die „Wirtschaftswoche“ berichtet von einer Studie, die besagt, wer sein Hobby ernst nehme, profitiere auch im Job. Am besten werden Ressourcen während der freien Zeit aufgetankt, wenn Hobby und Job sich deutlich voneinander unterschieden. Die privat angehäuften Fähigkeiten und das Wissen stärkten die Zuversicht bei der Arbeit.

Wann verwandelt sich das Freizeitvergnügen in Freizeitstress? Gibt es einen schleichenden Übergang vom Spaß zur Sucht? Ich spreche mit meinem Kollegen Rainer Neubert. Er läuft seit vielen Jahren und hat gefühlt Hunderte Laufschuhe in dieser Zeit zerschlissen. Die Volksfreund-Leser hat er übrigens über mehr als zehn Jahre in einer wöchentlichen Kolumne darüber auf dem „Laufenden“ gehalten.

Angefangen hat er damit, weil er etwas gegen seine Kniebeschwerden habe tun wollen. Er hat es geschafft und tatsächlich sei über die Jahre daraus, wenn auch keine Sucht, aber ein absolutes Muss geworden: „Laufen ist Teil meines Lebens. Wenn ich jetzt nicht mehr laufe, fühle ich mich körperlich unwohl“, sagt Rainer Neubert. Er liebe das Laufen. Als Hobby bezeichnet er es deshalb nicht mehr, das sei mittlerweile das Wandern, das er nur bei schönem Wetter an Wochenenden und im Urlaub betreibe. Während das Laufen vor oder nach der Arbeit bei Wind und Wetter ein nicht mehr wegzudenkender idealerweise täglicher Teil seines Lebens geworden sei.

Und wo bleibt die Leidenschaft? Sollten unsere Hobbys uns nicht einen „glücksverheißenden“ Zugang zu anderen Welten verschaffen? Dazu eine Anekdote: Vor vielen Jahren auf einer Uni-Exkursion. Der Professor, der uns Studenten damals leitete, wirkte sehr intellektuell, fast verkopft, ruhig bis verschlossen und war, meine Erfahrung, kein Freund unnötiger Worte. Wie es kam, dass ein Teil unserer Gruppe eines Abends samt Professor in einer Art Tanzlokal einkehrte, erinnere ich mich – wie übrigens an viele Details – nicht mehr. Wir verteilten uns an den Tischen, achteten weder aufeinander und noch auf die Musik. Bis unser „Prof“ sich plötzlich erhob, sein Sakko ablegte und unter unseren verwunderten Blicken auf die leere Tanzfläche zusteuerte. Mit weit geöffnetem Mund beobachteten wir gebannt seine Verwandlung zum Flamenco-Tänzer erster Güte. Ganz bei sich, drehte er sich hin und her, bewegte die Arme und Beine, schnell, rhythmisch. Seine Absätze klapperten inbrünstig. Klack, klack, klack, klack … Wir Studenten, alles um ihn herum schien für ihn komplett ausgeblendet zu sein. Als die Musik endete, ging er schweißgebadet zurück zu seinem Platz, zog sein Sakko über und war wieder wie vorher.

Es war anschließend das Gesprächsthema. Ich weiß nicht, ob jemand von uns den Professor darauf angesprochen hat. Ich jedenfalls nicht. Heute würde ich ihn fragen, ob der Flamenco-Tanz sein Hobby sei und was er in diesen anscheinend selbstvergessenen Minuten empfindet? Glück und Zufriedenheit?

Viele Studien, wo die zufriedensten Menschen leben, viele Umfragen und Theorien später nimmt die Diskussion über Selbstverwirklichung und Sinnsuche viel mehr Raum in unserer Gesellschaft ein. Die Trierer Universitäts-Professorin Michaela Brohm-Badry mit den Forschungsschwerpunkten Motivation und Positive Psychologie gehört zu den Experten auf ihrem Gebiet. Sie schreibt Bücher, hält Vorträge und bietet Seminare an. Das Credo ihrer letzten Veröffentlichung (Aufbrechen. Die Freiheit der Selbstentfaltung gewinnen. Beltz-Verlag, 22 Euro), über das sie auch im Volksfreund gesprochen hat, lautet: „Folge deinem Traum und alles andere findet sich von selbst“.

Es passt sehr viel zwischen Langeweile und Leidenschaft und ich könnte jetzt sogar sagen, dass ich gleich mehrere Hobbys betreibe, aber es fällt mir nach wie vor schwer, so zu bezeichnen, was ich in meiner Freizeit tue. Der Übergang zu meinem Beruf ist jedenfalls fließend, ich mag das sehr – ganz gleich, was die Arbeitspsychologen sagen. Ich habe mich übrigens auch vor Jahren schon einmal an meinen Blockflöten-Unterricht erinnert und eine neue Flöte gekauft. Sie landete sehr schnell im Schrank, aber die Investition war im Gegensatz zu der eines Klaviers durchaus überschaubar.

Zum Schluss eine gelungene Beschreibung, was ein gutes Hobby ausmacht, aus dem Zeit-Artikel „Anarchie der freien Zeit“: „Der Journalist David Denk hat für sein Buch Der Hobbyist. Auf der Suche nach der verlorenen Freizeit 26 Hobbys ausprobiert, für jeden Buchstaben des Alphabets eins. Sein Fazit? „Ein gutes Hobby ist frei von Selbstzensur. Es muss nur einem selbst und sonst keinem anderen Menschen Spaß machen – einen besonders einleuchtenden Zweck braucht es nicht.“

Das Buch von David Denk von 2014 (Dumont Verlag) ist nur noch antiquarisch zu haben.