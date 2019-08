Parteien : Früher waren Kampfkandidaturen die Regel

Trier Für den CDU-Bezirksvorsitz gab es bis vor zwölf Jahren immer mehrere Bewerber. Und mancher Sieger stand später auf der Verliererstraße.

Der seit sieben Jahren amtierende CDU-Bezirksvorsitzende Bernhard Henter tritt auf dem Parteitag Ende Oktober nicht erneut an. Wer den 61-jährigen Konzer als Bezirkschef beerben wird, ist noch offen. Allerdings sieht es so aus, als könnte es dieses Mal eine Kampfkandidatur geben. Das war in früheren Zeiten bei der regionalen CDU üblich. Und meistens ging es darum, dass „junge Wilde“ die alten Fahrensleute aus dem Amt hieven wollten. Mal gelang es, mal ging es in die Hose.

Die letzte Kampfkandidatur liegt schon zwölf Jahre zurück. Im Oktober 2007 wollte der damals 49-jährige Trierer CDU-Bundestagsabgeordnete Bernhard Kaster Amtsinhaber Michael Billen (52) den Bezirksvorsitz abnehmen. Der Eifeler Landtagsabgeordnete war wegen der auf der Ziellinie geplatzten Trier-Bitburger-Sparkassenfusion innerparteilich in die Kritik geraten. Besonders Billens Trierer und Trier-Saarburger Parteifreunde kreideten dem Eifeler die geplatzte Fusion übel an. Wohl mit der Hauptgrund, warum Kaster gegen Billen in den Ring stieg – und am Ende hauchdünn verlor. Bei der Kampfabstimmung auf dem Parteitag in Irrel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) setzte sich der Amtsinhaber mit nur vier Stimmen Mehrheit gegen Kaster durch.„Es ist ähnlich wie beim Boxen“, kommentierte ein hochrangiger Christdemokrat anschließend das Ergebnis. „Wenn der Herausforderer nicht deutlich besser ist als der Titelverteidiger, hat er schon verloren.“

Der Clou rund um die Wahl: Im Vorfeld des Parteitags hatte sich der einflussreiche Salmtaler Bundestagsabgeordnete Peter Rauen vehement für Amtsinhaber Billen stark gemacht. Und auch auf dem Parteitag appellierte Rauen an die Delegierten, endlich Schluss zu machen mit innerparteilichen Streitereien und persönlichen Rachegelüsten.

Ausgerechnet Peter Rauen. Der damals 62-jährige Salmtaler war zweieinhalb Jahre zuvor selbst als CDU-Bezirkschef entthront worden – von seinem Herausforderer Michael Billen. Auf einem Parteitag in Wittlich fuhr der damals 49-jährige Billen 139 Stimmen ein, während für den seit 1991 amtierenden Amtsinhaber Rauen 100 Delegierte votierten. Einer, der für Billen in die Bütt ging, war der ehemalige EU-Parlamentarier Horst Langes: „Wir brauchen einen Neuanfang. Michael Billen ist jemand, der mit einfacher Diktion die Menschen ansprechen kann“, lobte Langes den Eifeler Landwirt und Intimus des damaligen CDU-Landeschefs Christoph Böhr.

Der Trierer Böhr umarmte Billen denn auch als einer der Ersten. Wohl auch aus später Genugtuung. Als Carl-Ludwig Wagner 1991 den Bezirksvorsitz abgab, unterlag der damals 37-jährige Christoph Böhr seinem parteiinternen Kontrahenten Peter Rauen (46), der nun gegen Michael Billen den Kürzeren gezogen hatte.

„Michael Billen wird Schwung in den Laden bringen“, versprach Böhr bei der Wachablösung in Wittlich. Ein Satz, der sich etliche Jahre später bestätigen und Billen schließlich das Amt als Bezirksvorsitzender kosten sollte. Denn auf dem Höhepunkt der sogenannten Polizeidaten-Affäre – Billen sollte über seine Tochter Daten aus einem Polizei-Informationssystem abgegriffen haben – erklärte der Kaschenbacher Landwirt im Dezember 2009, nicht erneut für den CDU-Bezirksvorsitz zu kandidieren. Zuvor war eine Mehrheit von Billens Vorstandskollegen auf Distanz zu ihrem Eifeler Parteifreund gegangen. Als Billens Nachfolger wurde damals der 41-jährige Arzfelder Bundestagsneuling Patrick Schnieder nominiert und zwei Monate später auch gewählt. Mit überzeugenden 94 Prozent Ja-Stimmen haben die Delegierten des CDU-Bezirksparteitags den Eifeler Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Auf dem Parteitag in Kell am See (Kreis Trier-Saarburg) holte Schnieder 94 Prozent der Stimmen. Allerdings war der „Eifelturm“ auch einziger Kandidat.

Nach drei Jahren war aber auch für den zwischenzeitlich zum Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU beförderten Schnieder schon wieder Schluss. Wegen Unvereinbarkeit der beiden Posten gab der Arzfelder den Bezirksvorsitz Ende 2012 auch schon wieder ab. Nachfolger wurde der Konzer Landtagsabgeordnete Bernhard Henter (52). Henter, bis dato Bezirks-Vize, fuhr mit 83 Prozent Zustimmung – gemessen am Abschneiden seines Vorgängers – ein eher bescheide­nes Ergebnis ein. Der seit dato als Bezirksvorsitzender amtierende Jurist hatte ebenfalls keinen Gegenkandidaten.