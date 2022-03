Wetter : Schöne Aussichten für die Region Trier: So geht‘s beim Wetter in den nächsten Tagen weiter

Der Schein trügt: Den Regenschirm kann Meteorologe Dominik Jung an diesem Wochenende wohl zu Hause lassen. Foto: Rainer Neubert/Picasa

Trier Zumindest beim Thema Wetter gibt es in diesen Tagen gute Nachrichten: Die Sonne scheint, und die Temperaturen gehen auch langsam nach oben. Wir haben bei Meteorologe Dominik Jung einmal nachgefragt, wie die Aussichten für die nächsten Tagen und Wochen sind.

Tagsüber frühlingshaft warm und nachts Bibber-Temperaturen, so war das regionale Wetter in den vergangenen Tagen. Und wie wird‘s übers Wochenende und an den Tagen danach? „Nicht ganz so freundlich wie in dieser Woche“, sagt Meteorologe Dominik Jung. Samstag und Sonntag gibt es ein paar Wolkenfelder und Temperaturen zwischen 13 und 14 Grad.

Positiver Nebeneffekt: Nachts ist es nicht mehr so kalt wie zuletzt; vier bis sechs Grad sagt Jung voraus und keinen Nachtfrost mehr. Da entfällt für Autofahrer ohne Garage auch das morgendliche Scheibenkratzen.

Die gute Nachricht: „Die Wetterlage geht bei uns insgesamt sehr frühlingshaft weiter“, meint der Wiesbadener Meteorologe. Regen sei vorerst nicht in Sicht. Spannend werde es erst ab Montag und Dienstag. Da sei nun plötzlich ein Höhentief aufgetaucht, das auch am Montag und Dienstag deutlich mehr Wolken verspreche als Sonne – und am Dienstag sogar etwas Regen. Aber hundertprozentig sicher ist das laut Dominik Jung noch nicht.

Und viel Regen fällt auf keinen Fall vom Himmel. Nach dem Höhentief wird es direkt wieder sonnig und trocken. Apropos Sonne: Beim Sonnenbaden sollte laut Jung schon jetzt unbedingt auf auf Sonnenschutz geachtet werden, „denn die Sonnenbrandgefahr ist deutlich erhöht“.

Unterm Strich ist der März bislang zu trocken und fast schon zu sonnig, wenn es das überhaupt gibt. Trier hat nach Jungs Berechnungen schon jetzt 91 Prozent des Sonnenscheinsolls für den gesamten März erreicht. Dabei ist der Monat erst zu einem guten Drittel vorbei. Und beim Regen ist bislang absolut Fehlanzeige: Null Liter Regen pro Quadratmeter bilanzieren die Meteorologen für die ersten beiden März-Wochen in Trier.

Wagen wir zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft Richtung Osterferien, die in Rheinland-Pfalz am 13. April beginnen. Ob die derzeitige und wegen ihrer Form so genannte Omega-Wetterlage über Deutschland bis dahin hält, weiß auch der Wetterexperte nicht. Denkbar sei das, aber eben nicht sicher. Jungs Prognose für den April: Der Monat soll etwas zu warm und etwas zu trocken ausfallen.