(red) Zahlreiche Senioren nahmen am monatlichen Seniorenfrühstück in den Räumlichkeiten der Tagespflege des Seniorenzentrums Mittelmosel teil. Die Plattschwätzer Gerhard Schommers, Peter Stork und Martin Reis unterhielten die Gäste mit verschiedenen Vorträgen auf Moselfränkisch über das Älterwerden und das Leben an der Mosel. Sie erklärten auch die Entstehung des moselfränkischen Dialekts. Das Seniorenfrühstück war ein voller Erfolg und kam bei den Bewohnern und Gästen sehr gut an.