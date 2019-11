Spendenaufruf : Unheilbare Muskelkrankheit: Fünfjähriger braucht dringend einen Treppenlift

Für diese Eingangstreppe muss ein Lift her. Anne Haßler hat den kleinen Lars auf dem Arm. Daneben steht Papa Stefan mit dem Zwillingsbruder Luis. Ganz vorne steht der achtjährige Leo. Foto: Dieter Ackermann

Weiskirchen Der fünfjährige Lars aus Weiskirchen im Saarland hat Muskeldystrophie Duchenne. Deswegen braucht er bald einen Treppenlift. Dafür werden Spenden gesammelt.

Vor fünf Jahren erblickten die Zwillinge Lars und Luis Haßler aus Weiskirchen (Kreis Merzig-Wadern, Saarland) das Licht der Welt. Das geschah zwar etwas vor der prognostizierten Zeit, aber die beiden Frühchen entwickelten sich zunächst prächtig. Dann fielen den Eltern, Anne und Stefan Haßler (der in Hermeskeil arbeitet), sowie den Ärzten bei den ersten Früh­untersuchungen unterschiedliche Entwicklungsfortschritte auf.

Während Luis als Baby allen medizinischen Normen seines jungen Alters entsprach, schien dies bei Lars nicht so zu sein. Aber es dauerte noch anderthalb Jahre, bis humangenetische Untersuchungen in Homburg dem Grund für Lars‘ Probleme auf die Spur kamen. Die Diagnose: Der Junge leidet unter der unheilbaren muskulären Erbkrankheit Muskeldystrophie Duchenne (DMD).

Was diese Diagnose für das weitere Leben der jungen Weiskircher Familie und insbesondere für den kleinen Lars bedeuten würde, erschloss sich den Eltern erst Schritt für Schritt. Sie mussten von den Fachärzten erfahren, dass DMD im Kleinkindalter mit einer Schwäche der Becken- und Oberschenkelmuskulatur beginnt, die sich rasch auf immer mehr Muskeln des kleinen Körpers ausweitet.

Mit diesen schrecklichen Perspektiven mussten Vater und Mutter sowie die beiden Brüder Luis und der achtjährige Leo erst mal fertig werden. Damit nicht genug: Angesichts der bevorstehenden Einschulung der beiden Zwillinge wurden zusätzlich bauliche Konsequenzen am Zuhause in Weiskirchen unumgänglich. Noch ist der kleine Patient in der Lage, zum Beispiel die Eingangstreppe zum Haus – mit Hilfe zwar – jedoch immerhin allein zu bewältigen.