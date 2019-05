Umwelt : Hohes Bußgeld fürs Ausspucken von Kaugummis

Trier Trier will wie andere Städte Umweltsünder härter belangen – Mannheim kassiert bis zu 250 Euro. In den Kommunen fehlt aber Kontrollpersonal.

Solche Umweltsünden sollen in einigen Städten künftig härter bestraft werden. In Mannheim zum Beispiel drohen für das Wegwerfen einer Kippe 75 Euro, ausgespuckte Kaugummis können bis zu 250 Euro kosten. In Rheinland-Pfalz sind die Bußgelder für derartige Umweltverschmutzung vergleichsweise niedrig. Weggeworfene Kippen kosten zwischen zehn und 25 Euro genau wie nicht weggemachter Hundekot. Für die Verhängung der Bußgelder sind die Kommunen zuständig. Sie haben innerhalb ihrer Gefahrenabwehrverordnungen einen gewissen Spielraum. Und dieser Spielraum ist in der Region sogar recht groß. Denn es können Bußgelder für die Verunreinigung von öffentlichen Flächen von bis zu 1000 Euro (in Wittlich) und von bis zu 5000 Euro in Bitburg und Trier verhängt werden. Das Problem dabei sei aber, so die Wittlicher Stadtsprecherin Theresia Rodenkirch: „Ein Verstoß muss gegenüber dem Verursacher natürlich beweisbar sein.“ In Wittlich geht man allerdings derzeit gar nicht gegen Umweltsünder vor, die achtlos ihre Zigarettenreste wegwerfen oder Kaugummis auf dem Bürgersteig entsorgen, gesteht die Sprecherin. Auch aus Bitburg heißt es: „Es kommt extrem selten vor, dass Personen, die Kaugummis oder Zigarettenstummel auf den Boden und nicht in den Mülleimer werfen, er­wischt und mit einem Bußgeld bestraft werden“, sagt Rathaussprecher Werner Krämer. Die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt stammt aus dem Jahr 2011. Derzeit sei nicht geplant, diese und die Höhe der Bußgelder zu ändern.