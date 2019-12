Kostenpflichtiger Inhalt: Justiz : Für den Dehoga-Boss läuft’s ziemlich gut

Dehoga-Präsident Gereon Haumann (links) und Rechtsanwalt Rolf Bietmann beim Gang in den Bad Kreuznacher Gerichtssaal. Foto: TV/Rolf Seydewitz

Trier Gereon Haumann darf Langzeit-Präsident des rheinland-pfälzischen Gastroverbands bleiben. Und im Hochwald ist der 53-jährige auch bald wieder mit von der Partie.

Schöne Bescherung für den Chef des rheinland-pfälzischen Gastroverbands Dehoga, Gereon Haumann: Nachdem das Bad Kreuznacher Landgericht am Donnerstag Haumanns vorzeitige Amtszeitverlängerung bis ins Jahr 2029 abgesegnet hat, dürfte der erste Weihnachtswunsch des 53-jährigen Hoteliers in Erfüllung gegangen sein.

Der gebürtige Kölner steht seit zehn Jahren an der Spitze des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbands. Zunächst machte Hotelier Gereon Haumann den Job nur nebenamtlich; seit 2013 leistet sich Dehoga Rheinland-Pfalz als einziger Landesverband einen gut dotierten Vollzeitpräsidenten.

Der Zoff im Verband entzündete sich allerdings weniger an Haumanns Verdienst – der Präsident soll an Vergütungen und Aufwandsentschädigungen jährlich rund 300 000 Euro bekommen – als an der langen Amtszeit. Haumann hält dagegen, dass er von einer Mehrheit der Delegierten ja jederzeit wieder abgewählt werden könne.

Die Dehoga-Satzung schreibt vor, dass Präsidiumsmitglieder einen gastronomischen Betrieb besitzen oder leiten müssen. Haumann hat vor vier Jahren das Hotel am Park in Bad Münster am Stein-Ebernburg gekauft und inzwischen in Haumann’s Hotel am Park umbenannt. Davor war der studierte Diplom-Kaufmann über zwei Jahrzehnte lang Geschäftsführer des Familienhotels Hochwald in Horath (Kreis Bernkastel-Wittlich). Haumann hatte aus einem ehemals einfachen Ferienheim das Vier-Sterne-Hotel mit Wellness-Landschaft gemacht. Das von einem gemeinnützigen Trägerverein betriebene Hotel war insbesondere als Urlaubsort für Menschen mit Beeinträchtigung und Familien gedacht.

Fünf Millionen Euro kostete vor Jahren ein 3000 Quadratmeter großer Neubau gekostet. Die Kosten teilten sich der Bund, das Land und der Trägerverein Haus Hochwald. In dem Trägerverein waren unter anderem das Bistum Trier, das Kölner Erzbistum und die Verbandsgemeinde Thalfang Mitglied. Langjähriger ehrenamtlicher Vorsitzender des Trägervereins war Helmut Haumann, der Vater von Gereon Haumann. Wegen einer Änderung des Gemeinnützigkeitsrechts meldete der Trägerverein 2017 Insolvenz an. Die Gesetzesänderung habe zu hohen Steuernachzahlungen von „etlichen 100 000 Euro“ geführt, sagte Helmut Haumann damals. „Es blieb uns nichts anderes übrig, als in die Insolvenz zu gehen.“ Zu diesem Zeitpunkt war der Sohn schon nicht mehr Geschäftsführer des Hotels, sondern als Dehoga-Präsident nach Bad Kreuznach gewechselt.

Das laut Gutachten mit einem Wert von rund acht Millionen Euro taxierte Horather Hotel steht inzwischen seit einigen Jahren leer. Erst vergangene Woche sorgte der Komplex für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass eine Haumann Beteiligungs-GmbH im Versteigerungsverfahren vor dem Trierer Amtsgericht den Zuschlag bekommen hatte. Die beiden Hauptgläubiger Sparkasse Mittelmosel und Verbandsgemeinde Thalfang hätten zuvor das Höchstgebot der Beteiligungsgesellschaft in Höhe von 2,25 Millionen Euro akzeptiert, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Geschäftsführer er Beteiligungsgesellschaft ist mit dem 79-jährigen Helmut Haumann der Vater von Gereon Haumann. In einer Pressemitteilung kündigte er an, weitere potente Geldgeber in die Gesellschaft aufzunehmen. Mittelfristig sollten seine Kinder die Beteiligungsgesellschaft führen. Neben Gereon Haumann sind das laut Hotel- und Gaststättenzeitung Bruno Haumann (Geschäftsführer des Brauhauses Sion in Köln) sowie die Töchter Ursula Lauszus und Cordula Kott.

Das Hotel solle bereits im nächsten Sommer wieder aufmachen und auch in Zukunft Familien, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, eine Möglichkeit zur Erholung bieten, schreibt Helmut Haumann, der in Köln eine feste Größe ist: Er war lange Jahre Vorstandsvorsitzender des Energieversorgers RheinEnergie AG, saß im Verwaltungsrat des 1. FC Köln, war im Kölner Karneval aktiv und als Sponsor für Sport oder Kultur.

Helmut Haumann ist laut Kölner Stadtanzeiger politisch und privat ein Freund des Juristen und ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Rolf Bietmann, der in der Verhandlung am Bad Kreuznacher Landgericht als Dehoga-Anwalt auftrat. Laut Homepage berät die Kanzlei seit fünf Jahren den Dehoga-Landesverband, seit dem vergangenen Jahr hat die Sozietät Bietmann in dem vom Dehoga neu errichteten Haus des Gastes sogar eine eigene Niederlassung.