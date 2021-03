Pandemie : Kein zusätzlicher Impfstoff für die Region Trier

Luxemburg/Mainz Das Land erhält mehrere Tausend Dosen Corona-Impfstoff zusätzlich für die Impfung von Pendlern in der Grenzregion zu Frankreich. Für die Grenzregion zu Luxemburg ist keine Zusatzlieferung geplant.

() Rheinland-Pfalz bekommt 20 000 Dosen Corona-Impfstoff zusätzlich. Darauf hatte sich der Impfgipfel von Bund und Ländern vergangene Woche verständigt. Er soll hauptsächlich für die Impfung von Pendlern in der Grenzregion zu Frankreich verwendet werden, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz. Hintergrund ist, dass das an Rheinland-Pfalz grenzende französische Departement Moselle seit einiger Zeit als Virusmutationsgebiet eingestuft wird. Dort wurden überdurchschnittlich viele Corona-Infektionen nachgewiesen, die auf die südafrikanische Variante des Sars-Cov2-Virus zurückgehen. Um zu verhindern, dass sich die Mutationen hierzulande stärker ausbreiten sollen gezielt Pendler etwa in der Pfalz mit dem zusätzlichen Impfstoff geimpft werden.