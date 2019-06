Bündnis fordert härtere Bestrafung : Für Falschparker könnte es demnächst richtig teuer werden

Trier Ein Bündnis mehrerer Verbände fordert eine deutlich härtere Bestrafung von Parksündern. Das Echo ist größtenteils positiv, und sogar der Minister kündigt Änderungen an.

Wird Falschparken bald wesentlich härter bestraft? Das fordert ein Bündnis von zwölf Verbänden, darunter der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, der Verkehrsclub Deutschland und die Deutsche Umwelthilfe. In einer Online-Petition fordern sie Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf, Falschparken künftig mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro und einem Punkt in Flensburg zu bestrafen. Die abschreckende Wirkung des hohen Bußgelds würde das Verkehrschaos in den Städten verringern, die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen und damit die Verkehrswende voranbringen, argumentieren die Verbände.