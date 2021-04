Corona-Einschränkungen in Altenheimen : Geimpft – und raus aus der Isolation?

Die Distanz ist groß: Viele Senioren in Altenheimen sind geimpft, müssen aber mit Einschränkungen leben. Foto: dpa/Natacha Pisarenko

Mainz/Trier Weil Heimbewohner vor Corona geschützt sind, gelten ab Mai neue Regeln. Worauf Besucher achten müssen.

Einsam im Zimmer sitzen statt vergnügliches Singen im Gemeinschaftszimmer, den Verwandten per Tablet zuwinken statt sie unmittelbar in den Arm zu nehmen, Mittagessen alleine am Tisch statt in einer großen Gruppe: Das Leben in den Altenheimen ist für viele Bewohner in der Corona-Krise trostlos, weil enge Kontakte verboten und Familienangehörigen nur eingeschränkt Besuche erlaubt sind. Die rheinland-pfälzische Landesregierung kündigte nun an, die strengen Besuchsregeln und Kontaktverbote innerhalb der Altenheime ab dem kommenden Montag (3. Mai) wieder leicht zu lockern, weil die meisten Bewohner und Mitarbeiter längst geimpft sind. Trotzdem lohnt sich ein Blick ins Regelwerk, wann ein lockerer Umgang mit Besuchen gilt – und wann nicht.

Wann sind wieder mehr Besuche und Zusammenkommen unter den Bewohnern erlaubt?

Extra Obdachlose stehen vor Impfungen Erstmals hat das Land laut eigenen Angaben 12 000 Dosen des Impfstoff-Herstellers Johnson & Johnson erhalten. Weil damit eine Spritze reicht, will das Land damit schwer erreichbare Gruppen impfen. Impfkoordinator Wilhelm nannte das Ziel, die Dosen in Einrichtungen für Obdachlose, Flüchtlinge, in Frauenhäusern oder der psychiatrischen Tagespflege einzusetzen.

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sagte, dass sich neue Regeln ab dem 3. Mai nach der Quote an immunisierten Bewohnern in den einzelnen Heimen ausrichten. Je mehr Menschen dort vor dem Virus geschützt sind, desto mehr Normalität ist in den Heimen erlaubt.

Welche neuen Regeln gelten in den Altenheimen?

Das Land staffelt neue Regeln nach drei Schritten. Da wo nur bis zu 75 Prozent der Menschen in den Heimen als immun gegen das Corona-Virus gelten, sind künftig Besuche von höchstens zwei Menschen pro Bewohner aus höchstens zwei Haushalten pro Tag möglich. Gemeinschaftsaktivitäten der Bewohner – wie Basteln, Kochen, Gedächtnistraining, gemeinsames Kaffeetrinken – sind dort mit Mindestabstand und Tragen von Mund-Nase-Maske möglich. Sind in einem Heim über 75 Prozent und unter 90 Prozent vor dem Virus geschützt, dürfen Bewohner täglich maximal vier Besucher aus höchstens zwei Haushalten empfangen. Beim gemeinsamen Spielen und Singen dürfen zusätzlich Angehörige oder Freunde der Bewohner teilnehmen. Diese müssen aber den Abstand von 1,50 Meter einhalten und FFP2-Maske tragen. Wo die Quote an immunisierten Menschen über 90 Prozent liegt, fallen Einschränkungen bei Besuchen weg. In den Zimmern von Bewohnern dürfen sich aber nicht mehr als fünf Menschen aufhalten, die auch den Mindestabstand einhalten müssen. Angehörige müssen bei Gemeinschaftsaktivitäten weiter FFP2-Maske tragen. Für die Bewohner gilt die Maske dann nicht mehr als Pflicht.

Spielt die 7-Tage-Inzidenz in meiner Kommune also keine Rolle, wenn ich Angehörige im Altenheim besuchen will?

Hier gilt es aufzupassen: Gemeinschaftsaktivitäten der Bewohner – wie Essen, Basteln, Singen, Spielen – sind laut Ministerin auch unabhängig einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 erlaubt. Bei Besuchern hängt es wiederum ab einer Inzidenz von über 100 davon ab, ob die entsprechenden Bewohner geimpft sind, so das Gesundheitsministerium auf TV-Nachfrage. Ist das der Fall, gelte die Immunisierungsquote. Heißt: Die kommunale Inzidenz spielt in diesem Fall keine Rolle mehr. Ist ein Bewohner noch nicht geimpft, gelten dann weiter strenge Einschränkungen bei Besuchen.

Was sagt die Immunisierungsquote aus?

Sie gibt an, wie viel Prozent der Bewohner als geschützt vor dem Coronavirus gelten. Als immun gilt man entweder 14 Tage nach der zweiten Impfung, wenn man innerhalb der vergangenen sechs Monate eine Corona-Infektion überwunden hat oder wenn man die Krankheit überstanden hat und einmal geimpft wurde.

Warum lockert das Land in den Heimen leicht?