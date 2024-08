Arbeiten an der Hunsrückbahn Rollen bald wieder Züge im Hunsrück? Bahn sucht Projektmanager für stillgelegte Strecke

„Du schaffst die Grundlagen für den Eisenbahnverkehr: Schienen, Schwelle, Schotter und alles drumherum begeistern dich? Dann baue jetzt mit uns im Hunsrück und in anderen Projekten des Portfolios Koblenz-Trier. Der Bau der Hunsrückbahn startet Anfang 2024 und hierfür brauchen wir deine Unterstützung!“ So lautet die Stellenausschreibung der Bahn für einen Senior-Projektingenieur oder -ingenieurin. An sich nichts Ungewöhnliches. Wenn da nicht stehen würde, dass die Bahn die Hunsrückbahn bauen möchte. Eigentlich will das Unternehmen die stillgelegte Strecke zwischen Langenlonsheim, Simmern und Büchenbeuren nicht wieder betreiben. Trotzdem arbeitet sie seit Ende vergangenen Jahres daran. Die Strecke wurde von Gestrüpp befreit, es werden Schienen, Schwellen und Schotter und 78 Bahnübergänge erneuert. Damit soll ermöglicht werden, dass in absehbarer Zeit wieder Güterzüge durch den Hunsrück fahren können.