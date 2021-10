Mobilität : Für wen sich Ganzjahresreifen lohnen

Schlüpfrige Situation: In der kalten Jahreszeit sind passende Reifen besonders wichtig. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Berlin Hochbetrieb in vielen Autowerkstätten: Die Reifenwechselsaison läuft. Wer sich den Termin zweimal im Jahr sparen will, könnte auf Ganzjahresreifen wechseln - doch für wen taugen diese Pneus wirklich?

Ganzjahresreifen am Auto eignen sich nach Einschätzung des Auto Club Europa (ACE) eher für Wenigfahrer in Regionen mit mildem Klima ohne Wetterextreme, die ihr Fahrzeug bei viel Schnee und Eis auch einmal stehen lassen können. Der ADAC hält die Reifen auch für Zweit- und Kleinwagen geeignet, die mit wenigen Kilometern Laufleistung vor allem in der Stadt unterwegs sind.