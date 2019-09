Fußball : Koblenzer Fanszene demonstriert in Trier

Koblenzer Fanszene demonstriert in Trier

Trier Rund 80 bis 100 Anhänger des Oberligisten protestieren gegen Betretungsverbote, die aus Anlass des Derbys am heutigen Samstag zwischen Eintracht Trier und der TuS von der Polizei ausgesprochen worden sind.

Rund 80 bis 100 Mitglieder der Fanszene der TuS Koblenz demonstrieren am Samstagvormittag in Trier. Sie drücken damit ihren Protest gegen 34 von der Polizei gegen TuS-Fans verhängte Betretungsverbote für die Innenstadt und Trier Nord aus. Die Verbote wurden ausgesprochen, um Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppen im Zuge des Derbys in der Fußball-Oberliga zwischen Eintracht Trier und der TuS Koblenz (Anpfiff um 14 Uhr im Moselstadion) zu verhindern.