Mein schöner Garten Rosige Zeiten

Um die Himmelsstürmer in Form zu halten, schneidet der in der grünen Branche Tätige, die Rosen meist nach dem ersten Blütenschwung. Seit es die Teleskopschere einer bekannten Gartenmarke gibt, erleichtere das die Arbeit enorm. Auf eine Leiter zu steigen, wäre in dem steilen Hanggelände halsbrecherisch. Bei den stark wachsenden Ramblern müssen die straff aufschießenden Triebe gekappt werden. „Die Kraft der Pflanzen soll lieber in der Basis bleiben.“ Bei der Auswahl seiner Rosen achtet er auf prämierte Sorten. Das ADR-Gütesiegel, eine Art Tüv für Rosen, welches die widerstandsfähigsten und gesündesten Rosen auszeichnet, bietet einen Anhaltspunkt. Rund 300 verschiedene Rosensorten hat Michael Laimmer inzwischen zusammengetragen. Schaut man sich im Garten um, fällt auf, dass es sowohl einfach und dicht gefüllte, alte und neue Rosen, viele Wildarten und ebenso viele Züchtungen gibt. Wonach also sucht er seine rosigen Blütenwunder aus? Ganz einfach: „Die Mischung macht’s.“