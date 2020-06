Gesundheit : Gastro-Verbandschef fordert Ende der Maskenpflicht

Trier Schluss mit der Maskenpflicht in der Öffentlichkeit: Das fordert der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbands, Gereon Haumann. Nur noch die Personen, die durch Corona besonders gefährdet sind, sollten medizinische Masken tragen.

In der Gatronomie sei die Maskenpflicht nicht nur für die über 1500000 Beschäftigen ein Problem (­“Laufen Sie mal bei über 30 Grad acht Stunden am Tag mit einer Maske im Service herum.“). Die Maskenpflicht halte auch viele Gäste vom Restaurant- und Kneipenbesuch ab, sagt Haumann. Vor allem in der Außengastronomie mache es keinen Sinn, die Maske anzuziehen, um bis zum Platz zu gehen, bevor man sie dann ausziehen dürfe. Haumann sieht in der Maskenpflicht auch ein Hindernis für den Tourismus. Urlauber würden dadurch abgeschreckt, glaubt Haumann.