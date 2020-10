Pandemie : Gastronomie spielt bei Corona-Infektionen keine Rolle

Trier Wo infizieren sich die Menschen mit Corona? Wir haben bei den Gesundheitsämtern in der Region nachgefragt. Es sind nicht mehr die großen Feiern, bei denen das Virus verbreitet wird.

Der Grund warum sich trotz der verschärfter Maßnahmen weiterhin so viele Menschen mit dem Sars-Cov2-Virus infizieren liegt laut Auskunft der Gesundheitsämter in der Region überwiegend im privaten Bereich. Aber es seien nicht mehr die großen Feiern, die zu Infektionsherde werden, sagt ein Sprecher der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm. Im Eifelkreis haben mehrere Partys, an denen mit dem Virus infizierte Gäste teilgenommen haben, Anfang des Monats zu einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen geführt. Auch im Vulkaneifelkreis waren diese Partys mit ein Grund warum dieser zum Risikogebiet wurde. „Wir beobachten eine zunehmende Verlagerung des Infektionsgeschehens aus dem privaten Umfeld heraus in die berufliche Umgebung. Zuvor positiv Getestete haben die Infektion an Arbeitskollegen und deren Familien weitergegeben“, heißt es aus der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm. Auch das Gesundheitsamt Trier und Trier-Saarburg meldet zunehmend Infektionen aus dem beruflichen Umfeld. Mit eine Rolle spiele dürfte dabei womöglich auch die Lage in Luxemburg. Dort steigen die Infektionszahlen sehr deutlich an. Nicht ausgeschlossen, dass infizierte Pendler mit dazu beitragen, dass sich das Virus diesseits der Grenze weiter verbreitet. Schulen und Kita spielen nach Auskunft der Gesundheitsämter kaum eine Rolle bei den Neuinfektionen. „Da in den letzten beiden Wochen Herbstferien waren, sind Schulen aktuell nicht unmittelbar betroffen“, heißt es aus der Verwaltung des Vulkaneifelkreises. Auch dort gelten Ansteckungen im privaten Umfeld weiter als Hauptursache für Neuinfektionen. Zum kleineren Teil gingen diese auch auf berufliche Kontakte zurück.