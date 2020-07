Nordrhein-Westfalen, Haltern am See: Jennifer, Rettungsschwimmerin der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft), springt während einer Übung in den Halterner Stausee. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen befürchtet eine Zunahme der Badetoten in diesem Jahr. Die Gefahren des Schwimmens in unbewachten Kanälen, Flüssen, Seen und Baggerlöchern würden unterschätzt, sagte Michael Grohe, der Sprecher der DLRG Nordrhein, der Deutschen Presse-Agentur. Foto: dpa/Marcel Kusch