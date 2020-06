Koblenzer Oberverwaltungsgericht : Gefeuert wegen Liaison mit Häftling: Justizbeamtin wehrt sich vor Gericht

Trier Nacktbilder und Körperkontakt: Eine Justizbedienstete wehrt sich vor Gericht gegen ihren Rauswurf.

Kann denn Liebe Sünde sein? Ja, kann sie – zumindest wenn die Frau eine Justizbedienstete ist und der Liebhaber ein Häftling. Die Liaison zwischen der in einem Gefängnis an der Rheinschiene eingesetzten Beamtin und einem Insassen beschäftigt nun schon zum zweiten Mal die Gerichte. Nachdem das Trierer Verwaltungsgericht den Rauswurf der Frau im vergangenen Jahr abgesegnet hat, befasst sich am Montag das Koblenzer Oberverwaltungsgericht in einer Berufungsverhandlung mit dem pikanten Fall.