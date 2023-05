Heimat & Genuss Vegetarische gefüllte Kartoffel im Frühsommersalat mit heimischen Erdbeeren

Die gutbürgerliche Küche mit Thekenbetrieb war weit über Bekond bekannt und ein Treffpunkt für Jung und Alt. Nun ist das Gasthaus Pelzer dauerhaft geschlossen und wird derzeit zum Wohnhaus umgebaut. In das Erdgeschoss, dort wo der Gastraum war, werden die Wirtsleute einziehen. In der Zwischenzeit wohnen die Pelzers im benachbarten Haus. „Auf meine neue private und moderne Küche freue ich mich“, sagt Irene Pelzer und fügt sofort hinzu: „Aber das heutige Gericht, was ich damals häufig für die Gäste im Gasthaus zubereitet habe, dazu braucht es kein Hightech oder Gastrogerät. Hier kommt es auf saisonale, heimische Produkte an, denn die machen dieses einfache Gericht zu einem Gaumenschmaus.“