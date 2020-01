Kriminalität : Lauschangriffe, Morde und Anschläge

Trier Geheimdienste und Spione leben davon, dass sie im Geheimen operieren. Trotzdem werden immer mal wieder Verdächtige und Aktivitäten enttarnt. Laut Verfassungsschutz soll der Iran neben Russland und China zu den Ländern gehören, deren Geheimdienste auch in Deutschland besonders aktiv sind.

Dabei hat sich die Bedrohung durch Spionage und sonstige nachrichtendienstliche Aktivitäten zuletzt in Deutschland in den vergangenen Jahren eher verschärft, wie es im aktuellen Verfassungsschutzbericht heißt.

Viele Staaten setzten ihre Nachrichtendienste für einen Wissensvorsprung in Politik, Militär, Wirtschaft und Technik ein, sagten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, bei der Vorstellung des Berichts im vergangenen Jahr. Deutschland stehe hier wegen der Mitgliedschaft in Nato und EU und wegen seiner Wirtschaftskraft und innovativen Forschung im Fokus.

Auch das in Koblenz angeklagte deutsch-afghanische Ehepaar soll für den Iran spioniert haben. Nach Verfassungsschutzangaben häuften sich 2018 Hinweise auf staatsterroristische Aktivitäten iranischen Ursprungs in Europa. Die Hauptaufgabe der Spione des Mullah-Regimes sei dabei die Ausspähung und Bekämpfung oppositioneller Bewegungen, heißt es im aktuellen Verfassungsschutzbericht. Darüber hinaus beschafften die iranischen Dienste aber auch Informationen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Zudem würden gezielt jüdische und israelische Personen und Einrichtungen ausgespäht.

Im Juli 2018 wurde im Kreis Aschaffenburg ein 46-jähriger Iraner festgenommen, dem unter anderem Verabredung zum Mord und geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen werden. Der bei der Botschaft in Wien akkreditierte Mann solle ein in Belgien lebendes Ehepaar beauftragt haben, einen Anschlag auf die jährliche Versammlung der iranischen Opposition in Frankreich zu verüben. Der 46-Jährige soll Mitarbeiter des iranischen Nachrichtenministeriums MOIS sein, heißt es im aktuellen Mainzer Verfassungsschutzbericht.

Auch im Verfahren gegen das deutsch-afghanische Ehepaar spielt das MOIS eine Rolle. Der als Übersetzer und landeskundliche Berater bei der Bundeswehr in Daun eingesetzte Mann soll seine Erkenntnisse an das MOIS weitergeleitet haben, heißt es. Der Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen. Er sitzt seit Januar vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. In einem Newsletter des Verfassungsschutzes aus dem vergangenen Jahr heißt es, dass inzwischen vermehrt Hinweise vorlägen, nach denen MOIS auch Anschläge auf Oppositionelle plane beziehungs­weise schon ausgeübt habe. So machten etwa die Niederlande das iranische Ministerium für Nachrichtenwesen für zwei Morde an Regimegegnern verantwortlich. Danach habe die Europäische Union den Geheimdienst auf die EU-Terrorliste gesetzt, heißt es im rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzbericht.