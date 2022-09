Steuer : Gemeinden drehen an der Steuerschraube

Die Bürger in der Region werden unterschiedlich durch die Grundsteuer belastet. Foto: dpa Foto: dpa/Jens Büttner

Trier Während die Bürger in Horath, Gornhausen und Reuth gar keine Grundsteuer zahlen müssen, müssen die Immobilienbesitzer immer tiefer in die Tasche greifen. Der Steuerzahlerbund kritisiert, dass angesichts immer größerer Belastungen die Gemeinden immer weiter an der Steuerschraube drehen.

In Horath lebt es sich günstig. Bauplätze sind (so steht es auf der Internetseite der Hunsrückgemeinde) bereits für 39 Euro je Quadratmeter erhältlich. Und die rund 400 Bewohner des Dorfes bezahlen keine Grundsteuer. 2019 stimmte der Gemeinderat dafür, den Hebesatz der Grundsteuer B, die alle Immobilienbesitzer zahlen müssen, auf null zu setzen. Grund seien die hohen Pachteinnahmen durch Windkraftanlagen, sagt Jan Steffes, Ortsbürgermeister von Horath.

Von einem solchen Grundsteuersatz können die Hausbesitzer in Trier nur träumen. Dort liegt der Hebesatz bei 550. Laut Steuerzahlerbund Rheinland-Pfalz ist das der zweithöchste Hebesatz für die Grundsteuer B in Rheinland-Pfalz. Auf Platz eins bei den Städten liegt Worms mit einem Hebesatz von 610. In Konz liegt der Hebesatz bei 420, in Wittlich bei 380.

Auch wenn der Unterschied bei der Grundsteuer zwischen Horath und Trier groß ist, ist den Immobilienbesitzern in beiden Gemeinden gleich, dass sie bis 31. Oktober eine Grundsteuererklärung abgeben müssen. Anhand der Erhebung wird die Grundsteuer neu berechnet. Ab 2025 gelten dann angepasste Hebesätze. Daher lasse sich „aus hiesiger Warte nicht absehen, ob ein heutiger Hebesatz von 0 Prozent auch im Jahr 2025 Bestand haben wird, zumal die Kommunen erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 die Grundsteuerhebesätze für das Folgejahr kalkulieren werden“, teilt eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Finanzministeriums auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Info Über eine halbe Million Erklärungen Seit Juli läuft die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Bis 31. Oktober haben Besitzer von Grundstücken, landwirtschaftlichen Flächen und Immobilien noch Zeit, ihre Erklärung abzugeben. Nach Auskunft des rheinland-pfälzischen Finanzministeriums sind bislang 514.626 Erklärungen eingegangen, 30.425 davon in Papierform. Wegen der Grundsteuerreform müssen rund 2,5 Millionen Grundstückseigentümer in Rheinland-Pfalz ihre Erklärungen abgeben. Demnach sind bisher knapp 22 Prozent ihrer Pflicht nachgekommen. Die Feststellungserklärung hängt mit der vor mehr als zwei Jahren beschlossenen Reform der Grundsteuer zusammen. Ab 2025 soll eine neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Vorher müssen fast 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Das geschieht auf Grundlage der Angaben, die die Eigentümer nun einreichen müssen. Der Aufklärungsbedarf sei noch immer sehr hoch, sagte eine Ministeriumssprecherin. Noch riefen viele Bürger in den Finanzämtern an. René Quante, Geschäftsführer des Steuerzahlerbundes Rheinland-Pfalz fordert eine Fristverlängerung für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Dass bislang etwas mehr als 20 Prozent der Steuerpflichtigen ihre Erklärung abgegeben hätten, sei „kein Grund zur Freude, nicht bei so einem ambitionierten Projekt, nicht bei so wenig verbleibender Zeit“. Die niedrigen Abgabezahlen spiegelten die Komplexität der Erfassung wider. „Dass das Land Rheinland-Pfalz bislang nichts von einer generellen Fristverlängerung wissen will, können wir nicht nachvollziehen. Ein bisschen Bürgerfreundlichkeit bei dieser bürgerunfreundlichen Reform kann sicher nicht schaden“, so Quante. Das Landesamt für Steuern teilte mit, niemand müsse, wenn er die Abgabefrist am 31. Oktober versäume, sofort mit hohen Strafen oder Zwangsgeld rechnen. Zunächst würden die Eigentümer per Schreiben vom Finanzamt an die Abgabe erinnert. Wenn dann nichts passiere, werde zunächst ein Zwangsgeld angedroht, hieß es. Erfolge dann immer noch keine Erklärung, werde ein Zwangsgeld festgesetzt, das höchstens 25.000 Euro betragen könne. Grundsätzlich gebe es aber auch die Möglichkeit, einen Antrag auf Fristverlängerung zu stellen, wenn es gewichtige Gründe gebe, die eine Erklärungsabgabe verzögerten

Daher müssten auch Immobilienbesitzer in Orten Grundsteuererklärungen abgeben. Ewald Hansen, Bürgermeister von Reuth im Vulkaneifelkreis gibt sich optimistisch, dass auch nach der Anpassung der Erhebung die rund 200 Bürger seines Dorfes weiterhin keine Grundsteuer zahlen müssen. Der Grund dafür liegt, wie in Horath, bei den Einnahmen durch Pachtverträge von Windanlagen auf Gemeindegrundstücken. Die Anlagen gingen 2016 an Netz. Die Verträge dafür laufen laut Hansen über 25 Jahre. „Da ab 2024 weitere Windräder auf Gemeindegrundstücken ans Netz gehen dürften, wird sich die Laufzeit dieser Vergünstigung möglicherweise noch viele Jahre hinziehen.“

Auch in Gornhausen (Bernkastel-Wittlich) drehen sich Windräder, fünf an der Zahl. Jede dieser Anlagen bringt der Gemeinde Einnahmen von 5000 Euro pro Jahr. Und diese kommen den rund 200 Einwohnern zugute. Auch sie müssen keine Grundsteuer für ihren Immobilienbesitz zahlen.

Die drei Orte in der Region zählen damit zu den Kommunen mit den niedrigsten Hebesätzen für die Grundsteuer B. Neben Gornhausen, Horath, und Reuth stehen noch vier weitere Gemeinden in Rheinland-Pfalz auf dieser Liste, die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young kürzlich veröffentlicht hat. Beim Ranking der 16 Kommunen mit dem bundesweiten höchsten Grundsteuer-B-Hebesatz findet sich keine Gemeinde aus Rheinland-Pfalz. Die Hebesätze auf dieser Liste reichen von 875 bis 1050. In Rheinland-Pfalz reicht nach Angaben des Steuerzahlerbundes die Spannweite beim Hebesatz von 80 bis zu 610 Prozent. Der durchschnittliche Hebesatz beträgt 417 Prozent. Seit 2017 hätten 21 von 50 Kommunen im Land die Grundsteuer B erhöht. Darunter auch Trier. Laut Steuerzahlerbund wurde dort der Hebesatz seit 2017 um 100 Punkte erhöht. Nur eine Stadt, Idar-Oberstein, habe in dem Zeitraum den Hebesatz verringert, immerhin um 140 Punkte.

„Die Kommunen in Rheinland-Pfalz drehen verstärkt an der Hebesatz-Schraube. Gerade vor der angeblich aufkommensneutralen Grundsteuerreform ist das ein schlechtes Zeichen. Denn wer den Bürgern schon vor dem Jahr 2025 weit tiefer in die Tasche greift, kann später augenzwinkernd das Einhalten des Versprechens verkünden“, kritisiert René Quante, Geschäftsführer des Steuerzahlerbundes. Ein Ende der Erhöhungen sei nicht in Sicht. „Dabei haben die meisten Bürger in der heutigen Zeit mehr als genug finanzielle Sorgen, als dass die Kommunen noch etwas drauflegen müssten. Wir appellieren daher an die Städte und Gemeinden, auf Hebesatz-Steigerungen zu verzichten“, sagt Quante.

Auch die Erhebung von Ernst&Young zeigt, dass weniger als ein Prozent der Kommunen im Land von 2020 bis 2021 die Hebesätze für die Grundsteuer B gesenkt und rund sechs Prozent erhöht haben. Mit einer Pro-Kopf-Belastung von 148 Euro durch die Grundsteuer liegt Rheinland-Pfalz im Vergleich der Bundesländer im Mittelfeld. Spitzenreiter ist laut Ernst&Young Nordrhein-Westfalen.

Quante warnt vor weiteren Erhöhungen der Grundsteuer: „Schon in den nächsten ein bis zwei Jahren dürften bei der Grundsteuer größere Erhöhungen drohen, wenn die Reform des kommunalen Finanzausgleichs so umgesetzt wird, wie sich das die Landesregierung vorstellt.“

Die Befürchtungen des Steuerzahlerbundes dürften sich bald bewahrheiten. Der rheinland-pfälzische Landtag hat am Mittwoch zum ersten Mal über den neuen kommunalen Finanzausgleich debattiert. Nach Vorstellung der Ampel-Regierung soll es künftig zwar mehr Geld vom Land für die Kommunen geben. Gleichzeitig werden die Städte und Gemeinden aber auch indirekt zu einer Grundsteuererhöhung gezwungen, die letztlich alle betreffen könnte.