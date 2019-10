Trier Nach einer aktuellen Umfrage wollen bis zu 60 000 Ehrenamtliche nicht mehr weitermachen.

Keine frohe Botschaft für Triers Bischof Stephan Ackermann: Eine deutliche Mehrheit der knapp 1,4 Millionen Katholiken in Deutschlands ältester Diözese lehnt die geplante Strukturreform ab. Mehr als jeder Dritte der 160 000 ehrenamtlich tätigen Gläubigen will sich in den künftigen Großpfarreien nach eigenen Angaben nicht mehr in der Kirche engagieren.