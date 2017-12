Gericht verbietet Trierer Finanzamt Schnüffelei bei Luxemburger Firma

Die Trierer Behörde wollte den deutschen Geschäftsführer einer luxemburgischen Spedition zur Auskunft über Mitarbeiter zwingen. Von Bernd Wientjes

Das Trierer Finanzamt hat schon länger die Luxemburg-Pendler im Visier, die zwar im Großherzogtum beschäftigt sind, aber überwiegend in Deutschland tätig sind. Außendienstler oder Bus- und Fernfahrer. Wenn sie nämlich einen Teil ihres Gehaltes durch Arbeit in Deutschland verdienen, müssen sie diesen auch hierzulande versteuern und dafür Sozialabgaben zahlen.

Freiwillig melden sich wahrscheinlich die wenigsten derart beschäftigten Arbeitnehmer beim Finanzamt. Der Vorteil eines Jobs in Luxemburg liegt schließlich für viele in im Vergleich zu Deutschland geringeren Steuern und Abgaben. Daher ist das Finanzamt auf Informationen über entsprechende Pendler angewiesen. Und dafür schöpfe man „alle Mittel“ aus, die es gebe, sagte eine Sprecherin des Finanzamtes. Von den rund 20 000 Pendlern aus Trier und Trier-Saarburg seien rund 8000 auch in Deutschland steuerpflichtig. „Wie hoch die Zahl derer ist, die trotz steuerpflichtiger Einkünfte nichts dem Finanzamt offenlegen, ist aber nicht bekannt.“

Ein Mittel der Steuerfahnder ist die in Deutschland lebenden Chefs von Unternehmen anzusprechen, die Daten ihrer deutschen Beschäftigten rauszurücken. Das sei schon mehrmals geschehen, teilt die Behördensprecherin mit.

Doch in einem Fall hat das rheinland-pfälzische Finanzgericht das Trierer Finanzamt deutlich in die Schranken gewiesen. Vor drei Jahren verlangten die Steuerfahnder von einem im Kreis Bernkastel-Wittlich lebenden Geschäftsführer und Gesellschaft einer grenznahen Spedition in Luxemburg Auskunft über die Namen, Anschriften und Geburtsdaten aller dort beschäftigten deutschen Mitarbeiter samt der Information seit wann diese dort bereits arbeiten. Außerdem sollte der Unternehmer die Jahreslohnbescheinigungen und die Zahl der Arbeitstage seiner Mitarbeiter, die sie außerhalb Luxemburgs eingesetzt waren, mitteilen. Der Geschäftsführer weigerte sich, verwies auf das Treueverhältnis gegenüber seinen Mitarbeitern, das ihm verbiete, über die arbeitsrechtlichen Verhältnisse der Arbeitnehmer einer luxemburgischen Gesellschaft Auskunft zu geben.

Daraufhin drohte das Trierer Finanzamt die Auskunft zu erzwingen. Es verhängte ein Zwangsgeld von 2000 Euro, das der Spediteur zahlen sollte, wenn er sich weigere, die verlangte Auskunft zu geben. „Das Finanzamt hat auf absolut unrechtmäßige Art versucht, an Daten von deutschen Bürgern zu kommen“, sagt der Anwalt des Geschäftsführers, Gilbert Haufs-Brusberg aus Trier. Er spricht von Erpressung und Wirtschaftsspionage.

Der Unternehmer klagte vor dem rheinland-pfälzischen Finanzgericht im pfälzischen Neustadt gegen das Vorgehen des Trierer Finanzamtes. Und das mit Erfolg. Die Steuerfahnder hätten kein Recht von einer luxemburgischen Gesellschaft Auskunft über deren Arbeitnehmer zu verlangen, urteilte der mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzte 1. Senat des Gerichts. Die Vorschriften der von der Behörde ins Feld geführten deutschen Abgabenordnung seien an die Grenzen des deutschen Staates gebunden. „Nach allgemein anerkannten Völkergewohnheitsrecht darf nämlich kein Staat außerhalb seiner Staatsgrenzen auf fremden Staatsgebiet hoheitliche Befugnisse wahrnehmen“, erklärt Anwalt Haufs-Brusberg. Damit sei auch der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft luxemburgischen Rechts der deutschen Steuerfahndung nicht zur Auskunft verpflichtet. Das Gericht rügte nach Auskunft des Anwalts, dass die bei der mündlichen Verhandlung anwesende Vertreterin des Finanzamtes keine konkreten Beweise für den Verdacht, dass Mitarbeiter der Spedition auch in Deutschland tätig seien, vorgelegt habe, außer Fotos, die diese Behauptung belegen sollten.

Beim Finanzamt zeigt man sich teilweise reumütig. Das Gericht habe völlig zu Recht den Zwangsgeldbescheid für rechtswidrig erklärt, sagt die Behördensprecherin, die von einem Musterverfahren zur Frage, wie weit die Auskunftsrechte der Finanzverwaltung gehen gegenüber luxemburgischen Arbeitgebern spricht. Man sei der Auffassung gewesen, dass im konkreten Fall der deutsche Wohnsitz des luxemburgischen Geschäftsführers ausreichend sei für die Auskunftspflicht. Auf die Frage, warum das Finanzamt nicht auf offiziellem Weg um Amts-. und Rechtshilfe in Luxemburg angefragt habe, um so an die Daten der Mitarbeiter zu kommen, antwortet die Sprecherin: „Zuvor sind zwingend alle auf deutschem Boden zulässigen Maßnahmen auszuschöpfen.“ Laut Anwalt Haufs-Brusberg wäre ein Rechtshilfeersuchen nach Luxemburg „mangels eines konkreten hinreichenden Tatverdachts“ ohnehin erfolglos gewesen.

Beim Finanzamt setzt man auf die freiwillige Zusammenarbeit von luxemburgsichen Arbeitgebern mit dem deutschen Fiskus. Dies habe in der Vergangenheit bei vielen Arbeitgebern etwa bei Banken oder Transportunternehmen funktioniert, so die Sprecherin. Daher seien bislang keine Amtshilfeersuchen nach Luxemburg geschickt worden. In Zukunft würde sich das ohnehin erübrigen, da seit 2015 jedes EU-Land verpflichtet sei, automatisch, ohne Anforderung der Finanzbehörde des Heimatlanes eines Arbeitnehmers Auskunft über dessen Einkünfte in dem jeweiligen Land zu übermitteln. Das, so die Sprecherin des Trierer Finanzamtes, könnte für einige in Luxembur beschäftigte Deutsche bedeuten, dass auf sie möglicherweise hohe Nachzahlungen für die vergangenen Jahre zukommen könnten oder ihnen sogar ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung drohe.

Bislang sind diese Daten aber wohl noch nicht übermittelt worden.