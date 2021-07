Gewaltverbrechen : Gericht verhandelt Mord an Frau aus Trier

Gericht verhandelt Mord an Frau aus Trier

Trier Ein 32-Jähriger sitzt ab heute im Trierer Landgericht wegen Mordes auf der Anklagebank. Er soll für eine weitere brutale Tat verantwortlich sein.

Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 63-jährigen Frau aus Trier muss sich der mutmaßliche Täter ab dem heutigen Donnerstag wegen Mordes vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der 32-jährige Angeklagte die Frau nach einem gemeinsamen Zechgelage im Januar erst bewusstlos geschlagen und dann ausgeraubt hat.

Die im Stadtteil Euren lebende Frau hatte sich am Abend des Verbrechens bis gegen 20 Uhr im Bereich der Trierer Treveris-Passage aufgehalten und mit Bekannten aus dem Obdachlosenmilieu Alkohol getrunken. Auf dem Heimweg traf sie laut Staatsanwaltschaft dann auf der anderen Moselseite in der Nähe der Römerbrücke auf den Mann aus Eritrea. Die beiden sollen dann in der Nähe der Obdachlosenunterkunft Benedikt-Labre-Haus Alkohol getrunken haben, bis der 32-Jährige nach einiger Zeit den Entschluss gefasst habe, die Frau auszurauben.