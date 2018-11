(red) Unter dem Titel „Leben und Sterben in Würde“ steht ein Themenabend aus der Perspektive Medizin, Hospiz, Betreuung und Seelsorge am Mittwoch, 28. November, um 19.30 Uhr in der Caritas-Geschäftsstelle, Alter Marktplatz in Gerolstein und findet in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung statt. mehr