FOTO: klaus kimmling

Bis zu zählbaren Erfolgen ist es noch ein weiter Weg

Rechtzeitig zur Kommunalwahl 2019 gibt es eine neue politische Kraft im Bereich der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein. Die wird zwar in der anstehen Legislaturperiode des neuen VG-Rates keine Rolle spielen, da dieser ja bereits gewählt ist, aber vor allem bei den Stadtratswahlen in Gerolsteiner und Hillesheim sowie den Gemeinderatswahlen in Jünkerath, Stadtkyll und den anderen großen Dörfern in der neuen VG Gerolstein will sie auftrumpfen. Und auch im Kreistag!

Auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg ist: Falls die Gruppe es schafft, sich nicht nur als Protestpartei, sondern als Alternative mit Lösungen für kommunalpolitische Fragen zu präsentieren, kann sie angesichts ihrer bekannten Mitstreiter durchaus den ein oder anderen Erfolg erzielen. Dann wird sie vor allem für die FWG ein ernstzunehmender Konkurrent werden.

