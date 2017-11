Alle Sternsinger kommen nach Trier

Zum ersten Mal richtet das Bistum Trier die Eröffnung der deutschlandweiten Sternsingeraktion aus. Wer dabei sein will, kann sich noch bis Montag anmelden. So sieht das Programm für den großen Tag aus.

Trier (red) Gemeinsam mit Hunderten anderen Kindern und Jugendlichen die bundesweite Eröffnung der Sternsingeraktion am Freitag, 29. Dezember, in Trier gemeinsam mit Bischof Ackermann erleben: Das können Sternsinger aus dem Bistum und aus ganz Deutschland, wenn sie sich noch bis Montag, 27. November, mit ihrer Gruppe anmelden.

Zum ersten Mal ist die Diözese Trier Gastgeber der großen Aktionseröffnung, die jährlich ein anderes Bistum ausrichtet. Das Leitwort lautet in diesem Jahr "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!". Die Eröffnung startet um 10 Uhr mit Musik und einem kurzen Bühnenprogramm. Anschließend können die Kinder und Jugendlichen an unterschiedlichen Workshops und Stationen zum Aktionsthema Kinderarbeit und dem Beispielland Indien teilnehmen. Es gibt etwa einen Film im Broadway-Kino zu sehen, ein Mitmachtheater steht bereit, und die Jugendlichen können basteln und tanzen. Nach einem Mittagessen ziehen die Sternsinger von St. Maximin aus durch die Porta Nigra zum Dom.

Dort feiern sie um 15 Uhr mit Bischof Stephan Ackermann den Eröffnungsgottesdienst zum Dreikönigssingen. Organisiert wird die Eröffnung im Bistum Trier vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Diözesanverband Trier und der Abteilung Jugend im Bischöflichen Generalvikariat Trier. Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Seither haben die Sternsinger mehr als eine Milliarde Euro gesammelt und damit mehr als 71 700 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt.

Bei der 59. Aktion zum Jahresbeginn 2017 hatten die Mädchen und Jungen aus 10 328 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten rund 46,8 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.

Gruppen, die als Sternsinger durch die Straßen ziehen möchten, können sich noch bis Montag, 27. November, beim Bund der Katholischen Jugend Diözesanverband Trier unter der Telefonnummer 0651/9771-100 oder per E-Mail unter der Adresse info@bdkj-trier.de anmelden.