(red) Am „Tag des Wanderns“ soll ganz Mürlenbach in Bewegung kommen. Deshalb lädt die Eifelvereins-Ortsgruppe der Kylltal-Gemeinde für Montag, 14. Mai, 18.30 Uhr, zu einer Feierabendwanderung ein. Die Angebote an diesem Aktionstag sind: für den sportlichen Wanderer eine etwa zehn Kilometer lange Nordic-Walking-Tour und für den gemütlichen Wanderer eine acht Kilometer lange Route. Anschließend ist Einkehr im Bürgerstübchen bei Hildegard Janser. Treffpunkt ist am 14. Mai auf der Kyllwiese (am Bahnübergang) in Mürlenbach.