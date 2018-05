(red) Der Angelsportverein Dohm-Lammersdorf veranstaltet am Samstag und Sonntag. 4. und 5. Mai, sein Angelfest. Am Samstag ist ab 18 Uhr zum Dämmerschoppen am Weiher, am Sonntag das Freundschaftsangeln (9 bis 11 Uhr und 12.30 bis 14.30 Uhr). Startkarten gibt es am Samstag ab 8 Uhr. Auch Nichtangler sind willkommen.