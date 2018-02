später lesen Schule Anmeldung der 5. Klassen am Sankt-Matthias-Gymnasium Gerolstein Teilen

(red) Die Anmeldung der zukünftigen Fünftklässler am Sankt-Matthias-Gymnasium in Gerolstein ist zwischen Donnerstag, 15. Februar, und Mittwoch, 28. Februar, am Montag, Mittwoch und Donnerstag, von 8 bis 16 Uhr sowie Dienstag und Freitag, von 8 bis 13 Uhr möglich. Zum Beratungsgespräch sind das Halbjahreszeugnis und das Anmeldeformular aus dem Empfehlungsbogen der Grundschule mitzubringen. Für Beratungsgespräche stehen die Schulleiterin, Jutta Schmitz, und die Unterstufenleiterin, Rita Thiel-Disch, zur Verfügung.