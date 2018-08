später lesen Veranstaltung Arbeiterwohlfahrt feiert Grillfest Teilen

Twittern

Teilen



Der AWO-Ortsverein Obere Kyll lädt ein zum Grillfest am Samstag, 18. August, um 14.30 Uhr. Gefeiert wird in Jünkerath, Gaststätte Schmengler/Bohlen, auf der Wiese. Bei schlechtem Wetter geht es in den Saal.