Zur ersten Sitzung im neuen Jahr treffen sich die Vorstandsmitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) des Ortsvereins Hillesheim am Mittwoch, 10. Januar, um 19 Uhr in der Gaststätte Auszeit in Oberbettingen, Alter Bahnhof 11.