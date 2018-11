später lesen Behörde Arbeitsagentur bleibt geschlossen Teilen

Wegen einer internen dienstlichen Veranstaltung bleiben die Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit in Gerolstein und Wittlich am Freitag, 23. November, geschlossen. Die Agentur ist an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr telefonisch unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/4555500 zu erreichen.