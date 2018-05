(red) Die vierstündige Tour „Berndorfs Krimiwelt“ startet am Samstag, 26. Mai, um 11 Uhr an der Tourist-Information in Hillesheim und führt in ei­ner großen Runde nach Berndorf und zurück. Die Wanderung führt zu den Orten der Eifelkrimis. Anmeldung unter Telefon 06593/809200.