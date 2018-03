Auf der Spur des Yeti

Zur Person

Franziska Franke, in Leipzig geboren, lebt in Mainz, wo sie in der Erwachsenenbildung tätig ist. In ihrer Sherlock-Holmes-Reihe löst der Meisterdetektiv Kriminalfälle im Anschluss an sein rätselhaftes Verschwinden in den Reichenbach-Wasserfällen. Dabei begleitet ihn der Buchhändler David Trisram